جعفر قنادباشی، تحلیلگر مسائل بین‌الملل طی یادداشتی برای ایلنا به تشریح ابعاد طرح امنیتی مصر برای غزه پرداخت که به شرح زیر از نظر می‌گذرد:

اسرائیل در شرایط کنونی نگران آینده وضعیت غزه است و دلیل اصلی آن هم این است که نظامیان رژیم صهیونیستی توان حضور و ادامه جنگ در این منطقه را ندارند. در این راستا مصر اعلام کرده که حدود پنج هزار نفر از فلسطینی‌ها را برای گذراندن دوره‌های آموزشی با محور تامین امنیت در غزه پس از خاتمه جنگ فعلی، آموزش خواهد داد که همین مسأله ابهام‌ها و سوال‌های زیادی را به وجود آورده است. اینکه این میزان از نیرو چگونه توسط مصری‌ها گزینش شده‌اند و اساساً از کدام معبر آنها وارد این کشور شده‌اند، صرفاً بخشی از سوال‌هایی است که در مورد طرح امنیتی قاهره برای غزه بی پاسخ مانده است؛ به عبارت دیگر مسأله اصلی این است که انگیزه این اقدام چیست؟

در این میان باید توجه شود که مصر توان آموزش این تعداد نفرات را نخواهد داشت اما نکته مهم این است که در این طرح ادعایی اعلام شده که تمام این نیروها، از فلسطینی‌ها انتخاب خواهند شد که نشان می‌دهد آنها به خوبی می‌دانند هیچ نیروی خارجی، نمی‌تواند در غزه مستقر شده و اقدام به تامین امنیت این منطقه کند. اینکه در چه حد طرح امنیتی مصر برای غزه با خروجی مثبت ظاهر می‌شود، همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و باید متوجه بود که فضای اجتماعی و همچنین افکار عمومی مصر کاملاً ضد اسرائیل است و بر همین اساس دولت این کشور مجبور خواهد شد تا در موضع‌گیری‌های خود در باب پرونده غزه و فلسطین خطوط قرمز را رعایت کنند و از اسرائیل فاصله بگیرند.

همین مسأله باعث شده تا دولت مصر به این فکر بیفتد تا یک کنشگری مثبت از خود در باب ارائه چنین طرح‌هایی نشان بدهد و به نوعی پرستیژ خود را در دفاع از فلسطین و محکوم کردن اقدامات اسرائیل حفظ کند تا در نهایت کارنامه عملکرد خود را مثبت جلوه دهند. مصر با ارائه چنین طرحی در حال به تصویر کشیدن یک سناریوی چند ضلعی است تا بلکه بتواند یک نیروی اقدام کننده خارج از چارچوب تشکیلات خودگردان فلسطین خلق کند. با تمام این تفاسیر و ابهام‌ها اسرائیل همانند گذشته سعی می‌کند تا مصری‌ها و حتی اردنی‌ها را در خصوص پرونده غزه و فلسطین تحریک نکنند؛ چراکه آنها به خوبی می‌دانند که احساسات افکار عمومی مصر و اردن همانند سایر کشورهای منطقه نیست و از همین ناحیه احساس خطر می‌کنند و این خط قرمز را رعایت می‌کنند.

یکی از نکاتی که در طرح ارائه شده از سوی مصر به عنوان نقطه مبهم آن مورد نظر است، بحث گرایش نفراتی است که به ادعای قاهره برای گذراندن دوره‌های آموزشی، جذب شدند؛ به عنوان مثال مشخص نیست که این افراد از غزه جذب شدند یا از کرانه باختری و حتی معلوم نیست که ایدئولوژی و گرایش آنها از کدام طیف و جریان است.

