وقوع زمین‌لرزه ۶ و ۳ دهم ریشتری در افغانستان/ ده‌ها نفر کشته و زخمی شدند
زمین‌لرزه‌ای به بزرگی شش و سه دهم ریشتر بامداد امروز -دوشنبه- حوالی شهر مزارشریف در شمال افغانستان را لرزاند.

به گزارش ایلنا، زمین‌لرزه‌ای به بزرگی شش و سه دهم ریشتر بامداد امروز -دوشنبه- حوالی شهر مزارشریف در شمال افغانستان را لرزاند.

به گزارش مرکز زمین‌شناسی آمریکا، کانون این زمین‌لرزه در عمق ۲۸ کیلومتری زمین و در نزدیکی مزارشریف بوده است. این مرکز هشدار داده که احتمال بروز «تلفات گسترده» و «خسارات سنگین» وجود دارد.

به گفته «سمیم جوینده»، سخنگوی اداره صحت ولایت سمنگان، تاکنون کشته شدن دست‌کم هفت نفر تأیید شده و ۱۵۰ نفر دیگر نیز مجروح و به مراکز درمانی منتقل شده‌اند.

رسانه‌های محلی از احتمال افزایش شمار قربانیان در ساعات آینده خبر داده‌اند.

بر اساس این گزارش، عملیات امداد و نجات در مناطق آسیب‌دیده همچنان ادامه دارد.

 

