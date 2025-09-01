به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، روزنامه بریتانیایی فایننشال تایمز، گزارش داد که رهبران چندین کشور اروپایی و ناتو در تاریخ ۴ سپتامبر در پاریس برای گفت‌وگو در مورد حل و فصل بحران اوکراین دیدار خواهند کرد.

این روزنامه به نقل از سه دیپلمات آگاه اعلام کرد که این جلسه به ابتکار «امانوئل ماکرون»، رئیس‌جمهور فرانسه برگزار خواهد شد.

انتظار می‌رود در این جلسه، «کی‌یر استارمر»، نخست وزیر بریتانیا، «فریدریش مرتس»، صدراعظم آلمان، «مارک روته»، دبیرکل ناتو و «اورزولا فون در لاین»، رئیس کمیسیون اروپا، حضور داشته باشند.

