به گزارش ایلنا به نقل از راشاتودی، «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه، در دیدار با «نارندرا مودی»، نخست وزیر هند، در حاشیه اجلاس سازمان همکاری شانگهای در چین، از همکاری استراتژیک بین روسیه و هند و سرعت همکاری تجاری بین دو کشور تمجید کرد.

مودی نیز از سوی دیگر تاکید کرد که همکاری نزدیک میان «دهلی نو» و «مسکو» برای تضمین ثبات و رفاه جهانی بسیار مهم است.

در مورد بحران اوکریان نیز نخست‌وزیر هند با بیان اینکه هند از تمام تلاش‌های اخیر برای برقراری صلح در اوکراین استقبال می‌کند و تاکید کرد: «جست‌وجوی راه‌هایی برای دست‌یابی به این هدف(برقراری صلح) همچنان در اولویت اصلی است».

