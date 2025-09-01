خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تمجید پوتین از همکاری‌های استراتژیک با هند

تمجید پوتین از همکاری‌های استراتژیک با هند
کد خبر : 1680689
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس‌جمهور روسیه در دیدار با نخست وزیر هند از همکاری‌های استراتژیک میان دو کشور تمجید کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از راشاتودی، «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه، در دیدار با «نارندرا مودی»، نخست وزیر هند، در حاشیه اجلاس سازمان همکاری شانگهای در چین، از همکاری استراتژیک بین روسیه و هند و سرعت همکاری تجاری بین دو کشور تمجید کرد.

مودی نیز از سوی دیگر تاکید کرد که همکاری نزدیک میان «دهلی نو» و «مسکو» برای تضمین ثبات و رفاه جهانی بسیار مهم است.

در مورد بحران اوکریان نیز نخست‌وزیر هند با بیان اینکه هند از تمام تلاش‌های اخیر برای برقراری صلح در اوکراین استقبال می‌کند و تاکید کرد: «جست‌وجوی راه‌هایی برای دست‌یابی به این هدف(برقراری صلح) همچنان در اولویت اصلی است».

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر