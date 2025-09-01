خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

۶۲۲ قربانی در پی زلزله اخیر در افغانستان

۶۲۲ قربانی در پی زلزله اخیر در افغانستان
کد خبر : 1680685
لینک کوتاه کپی شد.

براساس تازه‌ترین گزارش‌ها، زلزله مرگبار روز گذشته -یکشنبه- در افغانستان تاکنون به جان باختن دستکم ۶۲۲ نفر منجر شده است.

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، براساس تازه‌ترین گزارش‌ها، زلزله مرگبار روز گذشته -یکشنبه- در افغانستان تاکنون به جان باختن دستکم ۶۲۲ نفر منجر شده است.

این زلزله که شرق افغانستان و در نزدیکی مرز پاکستان رخ داده، به تخریب بسیاری از روستاها منجر شده و خسارت گسترده‌ای را به بار آورده است.

به نوشته فرانس ۲۴ به نقل از مقامات افغانستان، تاکنون دست کم یک هزار و ۵۰۰ تن نیز مصدوم شده‌اند.

این زمین‌لرزه به بزرگی ۶ ریشتر شامگاه گذشته-یکشنبه- به وقوع پیوست.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر