۶۲۲ قربانی در پی زلزله اخیر در افغانستان
به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، براساس تازهترین گزارشها، زلزله مرگبار روز گذشته -یکشنبه- در افغانستان تاکنون به جان باختن دستکم ۶۲۲ نفر منجر شده است.
این زلزله که شرق افغانستان و در نزدیکی مرز پاکستان رخ داده، به تخریب بسیاری از روستاها منجر شده و خسارت گستردهای را به بار آورده است.
به نوشته فرانس ۲۴ به نقل از مقامات افغانستان، تاکنون دست کم یک هزار و ۵۰۰ تن نیز مصدوم شدهاند.
این زمینلرزه به بزرگی ۶ ریشتر شامگاه گذشته-یکشنبه- به وقوع پیوست.