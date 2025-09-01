۶۲۲ قربانی در پی زلزله اخیر در افغانستان

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، براساس تازه‌ترین گزارش‌ها، زلزله مرگبار روز گذشته -یکشنبه- در افغانستان تاکنون به جان باختن دستکم ۶۲۲ نفر منجر شده است.

این زلزله که شرق افغانستان و در نزدیکی مرز پاکستان رخ داده، به تخریب بسیاری از روستاها منجر شده و خسارت گسترده‌ای را به بار آورده است.

به نوشته فرانس ۲۴ به نقل از مقامات افغانستان، تاکنون دست کم یک هزار و ۵۰۰ تن نیز مصدوم شده‌اند.

این زمین‌لرزه به بزرگی ۶ ریشتر شامگاه گذشته-یکشنبه- به وقوع پیوست.

