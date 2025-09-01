به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «شی جین‌پینگ» رئیس‌جمهور چین، در نشست شورای سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در «تیانجین» چین گفت که چین به همراه شرکای خود در این سازمان با ظلم و تقابل بلوکی مخالف است و از تجارت آزاد حمایت می‌کند.

شی تاکید کرد: «ما طرفدار عدالت، درک صحیح از تاریخ جنگ جهانی دوم، مخالفت با ذهنیت جنگ سرد، تقابل بلوکی و سیاست ارعاب، حفاظت از نظام بین‌المللی مبتنی بر سازمان ملل و حمایت از نظام تجارت چندجانبه به رهبری سازمان تجارت جهانی هستیم».

