خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

شی جین پینگ:

از تجارت آزاد حمایت می‌کنیم

از تجارت آزاد حمایت می‌کنیم
کد خبر : 1680667
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس‌جمهور چین در نشست سازمان همکاری شانگهای گفت که این کشور با تقابل بلوکی و سیاست ارعاب مخالف است و از تجارت آزاد حمایت می‌کند.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «شی جین‌پینگ» رئیس‌جمهور چین، در نشست شورای سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در «تیانجین» چین گفت که   چین به همراه شرکای خود در این سازمان با ظلم و تقابل بلوکی مخالف است و از تجارت آزاد حمایت می‌کند.

شی تاکید کرد: «ما طرفدار عدالت، درک صحیح از تاریخ جنگ جهانی دوم، مخالفت با ذهنیت جنگ سرد، تقابل بلوکی و سیاست ارعاب، حفاظت از نظام بین‌المللی مبتنی بر سازمان ملل و حمایت از نظام تجارت چندجانبه به رهبری سازمان تجارت جهانی هستیم».

 

 

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر