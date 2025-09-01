سفر معاون رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین به عربستان

به گزارش ایلنا به نقل از وفا، «حسین الشیخ»، معاون رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین به منظور انجام رایزنی و هماهنگی مواضع با سران عربستان، به ریاض سفر کرد.

قرار است الشیخ در جریان این سفر شماری از پرونده‌های سیاسی دارای اهمیت مشترک از جمله تحولات مربوط به مسئله فلسطین، تحولات قریب الوقوع در پرونده به رسمیت شناختن کشور فلسطین در سپتامبر آتی و راه‌های تقویت موضع یکپارچه کشورهای عربی برای مقابله با چالش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی جاری مورد بررسی قرار گیرد.

این سفر در چارچوب ارتباط مستمر میان فلسطین و عربستان و هماهنگی مداوم برای حمایت از حقوق مشروع ملت فلسطین و در راس آن تشکیل کشور مستقل به پایتختی قدس انجام می‌شود.

