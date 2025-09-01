خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سفر معاون رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین به عربستان

سفر معاون رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین به عربستان
کد خبر : 1680655
لینک کوتاه کپی شد.

معاون رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین به منظور انجام رایزنی و هماهنگی مواضع با سران عربستان، به ریاض سفر کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از وفا، «حسین الشیخ»، معاون رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین به منظور انجام رایزنی و هماهنگی مواضع با سران عربستان، به ریاض سفر کرد.

قرار است الشیخ در جریان این سفر شماری از پرونده‌های سیاسی دارای اهمیت مشترک از جمله تحولات مربوط به مسئله فلسطین، تحولات قریب الوقوع در پرونده به رسمیت شناختن کشور فلسطین در سپتامبر آتی و راه‌های تقویت موضع یکپارچه کشورهای عربی برای مقابله با چالش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی جاری مورد بررسی قرار گیرد.

این سفر در چارچوب ارتباط مستمر میان فلسطین و عربستان و هماهنگی مداوم برای حمایت از حقوق مشروع ملت فلسطین و در راس آن تشکیل کشور مستقل به پایتختی قدس انجام می‌شود.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر