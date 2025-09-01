خبرگزاری کار ایران
پوتین:

باید ریشه‌ای به بحران اوکراین پرداخت

رئیس‌جمهور روسیه گفت که بحران اوکراین ناشی از «کودتای غربی» علیه دولت کی‌یف است.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «ولادیمیر پوتین»، رئیس‌جمهور روسیه، در اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای در چین گفت که بحران اوکراین ناشی از «حمله روسیه» نیست، بلکه ناشی از «کودتای غربی» علیه دولت کی‌یف است.

پوتین گفت: «تلاش‌های غرب برای کشاندن اوکراین به ناتو، علل بحران اوکراین را میانجی‌گری کرد.»

پوتین افزود: «در بحران اوکراین، روسیه به این اصل پایبند است که هیچ کشوری نمی‌تواند امنیت خود را به قیمت امنیت دیگران تضمین کند.»

پوتین عنوان کرد: «برای دستیابی به یک راه‌حل پایدار، باید به علل ریشه‌ای بحران اوکراین پرداخته شود.»

پوتین ابراز امیدواری کرد که ایالات متحده همان مسیری را که چین، هند و سایر کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در بحران اوکراین طی کرده‌اند، دنبال کند.

همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
