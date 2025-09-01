خبرگزاری کار ایران
گردان‌های قسام یک نفربر زرهی ارتش اسرائیلی را منهدم کرد

کد خبر : 1680602
گردان‌های قسام اعلام کرد که یک نفربر زرهی ارتش اسرائیل را با استفاده از یک بمب زمینی بسیار قدرتمند در منطقه «النزله» در غرب شهر جبالیا در شمال نوار غزه منهدم کرده است.

به گزارش ایلنا، گردان‌های القسام اعلام کرد که یک نفربر زرهی ارتش اسرائیل را با استفاده از یک بمب زمینی بسیار قدرتمند در منطقه «النزله» در غرب شهر جبالیا در شمال نوار غزه منهدم کرده است. 

این گردان‌ها همچنین اعلام کرد که رزمندگان آن فرود بالگردهای ارتش اسرائیل را برای عملیات تخلیه در منطقه هدف‌گیری‌شده در شمال نوار غزه رصد کردند.

 

 

