گردانهای قسام یک نفربر زرهی ارتش اسرائیلی را منهدم کرد
گردانهای قسام اعلام کرد که یک نفربر زرهی ارتش اسرائیل را با استفاده از یک بمب زمینی بسیار قدرتمند در منطقه «النزله» در غرب شهر جبالیا در شمال نوار غزه منهدم کرده است.
این گردانها همچنین اعلام کرد که رزمندگان آن فرود بالگردهای ارتش اسرائیل را برای عملیات تخلیه در منطقه هدفگیریشده در شمال نوار غزه رصد کردند.