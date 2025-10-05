خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دونالد ترامپ:

نتانیاهو آمادگی خود را برای توقف حملات به نوار غزه اعلام کرده است

نتانیاهو آمادگی خود را برای توقف حملات به نوار غزه اعلام کرده است
کد خبر : 1680601
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس‌جمهوری آمریکا امروز -یکشنبه- اعلام کرد که نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، آمادگی خود را برای توقف حملات به نوار غزه اعلام کرده است.

به گزارش ایلنا، «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری آمریکا امروز -یکشنبه- اعلام کرد که «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، آمادگی خود را برای توقف حملات به نوار غزه اعلام کرده است.

وی با تکرار برخی یاوه‌سرایی‌ها مدعی شد که اگر جنبش حماس همچنان بر باقی ماندن در قدرت پافشاری کند، «به‌طور کامل نابود خواهد شد».

ترامپ افزود که به‌زودی مشخص می‌شود تا چه حد حماس درباره طرح پیشنهادی مربوط به غزه جدی است.

وی روز گذشته نیز در پیامی در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» نوشته بود: «حماس باید سریع اقدام کند. هیچ تأخیری پذیرفته نیست، وگرنه همه گزینه‌ها روی میز خواهد بود».

ترامپ تأکید کرده است: «با همه طرف‌ها عادلانه برخورد خواهم کرد، اما اجازه نخواهم داد نتیجه‌ای رقم بخورد که غزه بار دیگر به تهدید تبدیل شود».

وی پیش‌تر و پس از آنکه حماس با آزادی همه اسرا طبق طرح پیشنهادی وی موافقت کرد، از اسرائیل خواسته بود فوراً به بمباران نوار غزه پایان دهد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی