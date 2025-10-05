نتانیاهو آمادگی خود را برای توقف حملات به نوار غزه اعلام کرده است

به گزارش ایلنا، «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری آمریکا امروز -یکشنبه- اعلام کرد که «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، آمادگی خود را برای توقف حملات به نوار غزه اعلام کرده است.

وی با تکرار برخی یاوه‌سرایی‌ها مدعی شد که اگر جنبش حماس همچنان بر باقی ماندن در قدرت پافشاری کند، «به‌طور کامل نابود خواهد شد».

ترامپ افزود که به‌زودی مشخص می‌شود تا چه حد حماس درباره طرح پیشنهادی مربوط به غزه جدی است.

وی روز گذشته نیز در پیامی در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» نوشته بود: «حماس باید سریع اقدام کند. هیچ تأخیری پذیرفته نیست، وگرنه همه گزینه‌ها روی میز خواهد بود».

ترامپ تأکید کرده است: «با همه طرف‌ها عادلانه برخورد خواهم کرد، اما اجازه نخواهم داد نتیجه‌ای رقم بخورد که غزه بار دیگر به تهدید تبدیل شود».

وی پیش‌تر و پس از آنکه حماس با آزادی همه اسرا طبق طرح پیشنهادی وی موافقت کرد، از اسرائیل خواسته بود فوراً به بمباران نوار غزه پایان دهد.

انتهای پیام/