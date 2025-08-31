خبرگزاری کار ایران
وزیر جنگ رژیم صهیونیستی مدعی شهادت سخنگوی حماس شد

وزیر جنگ رژیم صهیونیستی امروز -یکشنبه- مدعی شهادت سخنگوی حماس شد.

به گزارش ایلنا به نقل از دویچه‌وله، «یسرائیل کاست» وزیر جنگ رژیم صهیونیستی امروز -یکشنبه- مدعی شهادت «ابوعبیده» سخنگوی حماس شد. 

پیش از این نیز «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی مدعی شده بود که این رژیم سخنگوی گردان‌های «عزالدین قسام» را هدف قرار داده است اما به شهادت وی اشاره‌ای نکرد. 

برخی منابع مدعی شده‌اند که ابوعبیده در جریان حمله هوایی روز گذشته رژیم صهیونیستی به ساختمانی در غزه به شهادت رسیده است. 

