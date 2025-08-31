خبرگزاری کار ایران
زلنسکی: حملات جدیدی به خاک روسیه انجام می‌دهیم
رئیس‌جمهور اوکراین گفت که کشورش حملات جدیدی به خاک روسیه انجام خواهد داد.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، رئیس‌جمهور اوکراین گفت که کشورش حملات جدیدی به خاک روسیه انجام خواهد داد. 

«ولودیمیر زلنسکی»، رئیس‌جمهور اوکراین، امروز -یکشنبه- پس از هفته‌ها حملات شدید به تأسیسات انرژی روسیه، گفت که این کشور قصد دارد حملات جدیدی را در عمق خاک روسیه انجام دهد.

زلنسکی پس از دیدار با ‌ژنرال ارشد اوکراین، ‌گفت: «ما عملیات فعال خود را دقیقاً به روشی که برای دفاع از اوکراین لازم است، ادامه خواهیم داد. نیروها و منابع آماده هستند. حملات عمیق جدیدی نیز برنامه‌ریزی شده است.»

 

