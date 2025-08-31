آمار شهدای غزه به ۶۳ هزار و ۴۵۹ نفر رسید

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، وزارت بهداشت غزه آمار جدید شهدا و مجروحان جنگ غزه را اعلام کرد.

‌وزارت بهداشت غزه اعلام کرد که ظرف ۲۴ ساعت گذشته در حملات رژیم اشغالگر در مناطق مختلف غزه ۸۸ تن شهید و ۴۲۱ تن زخمی شدند.

بر این اساس، آمار شهدا از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون به ۶۳ هزار و ۴۵۹ نفر و آمار مجروحان به ۱۶۰ هزار و ۲۵۶ نفر رسید.

‌همچنین این وزارتخانه اعلام کرد: «ظرف ۲۴ ساعت گذشته هفت تن بر اثر گرسنگی و سوءتغذیه جان خود را از دست دادند و به این ترتیب شهدای گرسنگی به ۳۳۹ نفر از جمله ۱۲۴ کودک رسید.»





