خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آمار شهدای غزه به ۶۳ هزار و ۴۵۹ نفر رسید

آمار شهدای غزه به ۶۳ هزار و ۴۵۹ نفر رسید
کد خبر : 1680457
لینک کوتاه کپی شد.

وزارت بهداشت غزه آمار جدید شهدا و مجروحان جنگ غزه را اعلام کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، وزارت بهداشت غزه آمار جدید شهدا و مجروحان جنگ غزه را اعلام کرد.

‌وزارت بهداشت غزه اعلام کرد که ظرف ۲۴ ساعت گذشته در حملات رژیم اشغالگر در مناطق مختلف غزه ۸۸ تن شهید و ۴۲۱ تن زخمی شدند.

بر این اساس، آمار شهدا از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون به ۶۳ هزار و ۴۵۹ نفر و آمار مجروحان به ۱۶۰ هزار و ۲۵۶ نفر رسید.

‌همچنین این وزارتخانه اعلام کرد: «ظرف ۲۴ ساعت گذشته هفت تن بر اثر گرسنگی و سوءتغذیه جان خود را از دست دادند و به این ترتیب شهدای گرسنگی به ۳۳۹ نفر از جمله ۱۲۴ کودک رسید.»


 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر