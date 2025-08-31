خبرگزاری کار ایران
در پی شهادت نخست‌وزیر و جمعی از وزرای دولت یمن؛

پیام تسلیت دبیرکل حزب‌الله لبنان به رهبر جنبش انصارالله

دبیرکل حزب الله لبنان در پیامی به رهبر جنبش انصارالله یمن، شهادت نخست‌وزیر و چند وزیر دیگر این کشور را در حمله رژیم صهیونیستی به صنعا تسلیت گفت.

‌ «شیخ نعیم قاسم»، دبیرکل حزب الله لبنان  در پیامی به «عبدالملک بدرالدین الحوثی»، رهبر انصارالله یمن ضمن تسلیت شهادت نخست‌وزیر و جمعی از وزرای دولت یمن به دست رژیم صهیونیستی تاکید کرد: «تجاوز اسرائیل نشان دهنده شکست دشمن، وحشیگری و قتل بدون ضابطه بشریت است.»

‌ «شیخ نعیم قاسم»، دبیرکل حزب الله لبنان  در پیامی به «عبدالملک بدرالدین الحوثی»، رهبر انصارالله یمن ضمن تسلیت شهادت نخست‌وزیر و جمعی از وزرای دولت یمن به دست رژیم صهیونیستی تاکید کرد: «تجاوز اسرائیل نشان دهنده شکست دشمن، وحشیگری و قتل بدون ضابطه بشریت است.»

وی در این پیام خاطرنشان کرد: «دشمن این تجاوز را انجام داد، زیرا از مقابله با نیروهای مسلح و رهبران مجاهد حاضر در میدان نظامی عاجز است.»

در تجاوزهای هوایی روز پنج‌شنبه رژیم اشغالگر به صنعا، «احمد غالب ناصر الرهوی» نخست‌وزیر دولت تغییر و سازندگی به همراه تعدادی از وزیران همراه وی به شهادت رسیدند.


 

