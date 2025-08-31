وزارت کشور عراق:
وقوع انفجار در نزدیکی فرودگاه بغداد کذب محض است
وزارت کشور عراق امروز -یکشنبه- وقوع انفجار در نزدیکی فرودگاه بین المللی بغداد را تکذیب کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از واع، وزارت کشور عراق امروز -یکشنبه با صدور بیانیهای شایعههای منتشر شده در رسانه ها و شبکه های اجتماعی درباره وقوع انفجار در نزدیکی فرودگاه بین المللی بغداد را قاطعانه رد کرد.
در این بیانیه آمده است که وضعیت امنیتی در بغداد ایمن و پایدار است و هیچ نوع حادثهای از این دست ثبت نشده است.
وزارت کشور عراق هشدار داد که این شایعهها کاملا عاری از صحت بوده و هدف آن ایجاد آشوب بین شهروندان عراقی است.
در این بیانیه از شهروندان عراقی خواسته شده است که به شایعه ها اهمیت ندهند و صرفا به بیانیه های صادر شده از سوی منابع رسمی به عنوان تنها منبع اطلاعات امنیتی اتکا کنند.