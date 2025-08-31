خبرگزاری کار ایران
نتانیاهو و ترامپ شایسته جایزه نسل‌کشی هستند‌

ستون‌نویس روزنامه هاآرتص، گفت که ‌رئیس‌جمهور آمریکا در حمام خون غزه مسئولیت مستقیم دارد.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «گیدئون لوی»، ستون‌نویس روزنامه هاآرتص، گفت که «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا در حمام خون غزه مسئولیت مستقیم دارد. 

لوی در ستونی برای ‌هاآرتص نوشت که ترامپ می‌تواند با یک تماس تلفنی به جنگ پایان دهد. با این حال، «او این کار را نکرده است».

وی افزود: «ترامپ نه تنها تماسی نگرفته، بلکه همچنان به تأمین مالی، تسلیحاتی و پشتیبانی از ماشین جنگی اسرائیل ادامه می‌دهد، گویی هیچ اتفاقی نمی‌افتد.»

لوی گفت: «اگر نتانیاهو و ترامپ شایسته جایزه‌ای باشند، آن جایزه‌ نسل‌کشی است.»

 

انتهای پیام/
