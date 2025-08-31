اردوغان وارد چین شد
رئیسجمهور ترکیه برای شرکت در نشست سازمان همکاری شانگهای به عنوان میهمان افتخاری، وارد چین شد.
به گزارش ایلنا به نقل آناتولی، «رجب طیب اردوغان» رئیسجمهور ترکیه امروز-یکشنبه- برای شرکت به عنوان میهمان افتخاری در بیستوپنجمین نشست رهبران سازمان همکاری شانگهای ، وارد چین شد.
«لی هایچو» مقام چینی، «سلچوک اونال» سفیر ترکیه در چین و کارکنان سفارت خانه ترکیه در چین از اردوغان در فرودگاه بینالمللی «بینهای» استقبال کردند.
همچنین «امینه اردوغان» بانوی اول، «هاکان فیدان» وزیر خارجه، «ابراهیم کالین» وزیر اطلاعات و وزرا و دیگر مقامات ترکیه، همراه وی در این سفر هستند.
اردوغان یکشنبه در یک میهمانی شام به میزبانی «شی جین پینگ» رئیسجمهور چین شرکت خواهد کرد.