اردوغان وارد چین شد

به گزارش ایلنا به نقل آناتولی، «رجب طیب اردوغان» رئیس‌جمهور ترکیه امروز-یکشنبه- برای شرکت به عنوان میهمان افتخاری در بیست‌و‌پنجمین نشست رهبران سازمان همکاری شانگهای ، وارد چین شد.

«لی هایچو» مقام چینی، «سلچوک اونال» سفیر ترکیه در چین و کارکنان سفارت خانه ترکیه در چین از اردوغان در فرودگاه بین‌المللی «بینهای» استقبال کردند.

همچنین «امینه اردوغان» بانوی اول، «هاکان فیدان» وزیر خارجه، «ابراهیم کالین» وزیر اطلاعات و وزرا و دیگر مقامات ترکیه، همراه وی در این سفر هستند.

اردوغان یکشنبه در یک میهمانی شام به میزبانی «شی جین پینگ» رئیس‌جمهور چین شرکت خواهد کرد.

