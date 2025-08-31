خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اردوغان وارد چین شد

اردوغان وارد چین شد
کد خبر : 1680304
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس‌جمهور ترکیه برای شرکت در نشست سازمان همکاری شانگهای به عنوان میهمان افتخاری، وارد چین شد.

به گزارش ایلنا به نقل آناتولی،  «رجب طیب اردوغان» رئیس‌جمهور ترکیه امروز-یکشنبه- برای شرکت  به عنوان میهمان افتخاری  در بیست‌و‌پنجمین نشست رهبران سازمان همکاری شانگهای ، وارد چین شد.

«لی هایچو» مقام چینی، «سلچوک اونال» سفیر ترکیه در چین و کارکنان سفارت خانه ترکیه در چین از اردوغان در فرودگاه بین‌المللی «بینهای» استقبال کردند.

همچنین  «امینه اردوغان» بانوی اول، «هاکان فیدان»  وزیر خارجه، «ابراهیم کالین» وزیر اطلاعات و وزرا و دیگر مقامات ترکیه، همراه وی در این سفر هستند.

اردوغان یکشنبه در  یک میهمانی شام به میزبانی «شی جین پینگ» رئیس‌جمهور چین شرکت خواهد کرد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر