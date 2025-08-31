خبرگزاری کار ایران
فرمان اجرائی ترامپ برای الزام رای‌دهندگان به ارائه کارت شناسایی

رئیس‌جمهور آمریکا از صدور فرمان اجرایی برای الزام رای‌دهندگان به ارائه کارت شناسایی هنگام رای دادن خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور ایالات متحده روز گذشته -شنبه- اعلام کرد که فرمان اجرایی صادر خواهد کرد تا هر رای‌دهنده ملزم به ارائه کارت شناسایی هنگام رای دادن باشد. 

ترامپ در پلتفرم تروث سوشال نوشت: «کارت شناسایی رای‌دهنده باید بخشی از هر رای باشد. بدون استثنا. من یک فرمان اجرایی صادر خواهم کرد تا این تصمیم محقق شود».

وی افزود: «رای‌گیری از طریق پست نیز مجاز نخواهد بود و فقط برای افراد بسیار بیمار و پرسنل نظامی که در محل حضور ندارند، جایز می‌شود». 

ترامپ پیشتر نسبت به سلامت سیستم انتخاباتی ایالات متحده ابراز تردید کرده و همچنان ادعاهای خود درباره تقلب در انتخابات ۲۰۲۰ را مطرح می‌کند.

 

 

 

 

