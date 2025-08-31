به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور ایالات متحده روز گذشته -شنبه- اعلام کرد که فرمان اجرایی صادر خواهد کرد تا هر رای‌دهنده ملزم به ارائه کارت شناسایی هنگام رای دادن باشد.

ترامپ در پلتفرم تروث سوشال نوشت: «کارت شناسایی رای‌دهنده باید بخشی از هر رای باشد. بدون استثنا. من یک فرمان اجرایی صادر خواهم کرد تا این تصمیم محقق شود».

وی افزود: «رای‌گیری از طریق پست نیز مجاز نخواهد بود و فقط برای افراد بسیار بیمار و پرسنل نظامی که در محل حضور ندارند، جایز می‌شود».

ترامپ پیشتر نسبت به سلامت سیستم انتخاباتی ایالات متحده ابراز تردید کرده و همچنان ادعاهای خود درباره تقلب در انتخابات ۲۰۲۰ را مطرح می‌کند.

