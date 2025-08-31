تلاش قاهره برای از سرگیری مذاکرات هستهای ایران و آمریکا
وزیر خارجه مصر با برقرار مجموعهای ازتماسها با مقامات ایرانی، اروپایی و آمریکایی، در تلاش است تا از سرگیری مذاکرات هستهای ایران-آمریکا را تسهیل کند.
به گزارش ایلنا به نقل از الاهرام، « بدر عبدالعاطی» وزیرخارجه مصر، به عنوان بخشی از تلاشهای این کشور جهت از سر گرفته شدن مذاکرات ایران آمریکا درباره برنامه هسته تهران، مجموعهای تماسهای تلفنی را با مقامات ارشد ایرانی، آمریکایی و اروپایی برقرار کرد.
بر اساس گزارش، تماسهای عبدالعاطی شامل همتای ایرانی و و همچنین وزرای خارجه تروئیکای اروپایی بعلاوه «استیو ویتکاف»، فرستاده ویژه آمریکا در امور خاورمیانه و «رافائل گروسی» دبیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی میشود.
گفتوگوهای وزیرخارجه مصر به دنبال اقدام اخیر از سوی انگلیس، فرانسه و آلمان برای اعمال تحریمهای سازمان ملل متحد بر ایران به دلیل برنامه هستهای اش برقرار صورت گرفت.