کره شمالی ۲۸ آگوست سال گذشته تصمیم گرفت نیرو به اوکراین اعزام کند

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، یونهاپ گزارش داد که «کیم جونگ اون»، رهبر کره شمالی، تصمیم خود را برای اعزام نیرو برای حمایت از روسیه در جنگ علیه اوکراین در ۲۸ آگوست سال گذشته، اندکی پس از آغاز حمله غافلگیرانه کی‌یف به کورسک، نهایی کرد.

تلویزیون مرکزی کره شمالی اخیراً موزیک ویدیوی آهنگی با عنوان «به یاد داشته باش» را منتشر کرده است که سربازان کره شمالی را که در منطقه خط مقدم روسیه، کورسک، جنگیده بودند، نشان می‌دهد.

در زیرنویس‌ها آمده است که کیم «در ۲۸ آگوست ۲۰۲۴ تصمیم گرفت نیروهای عملیات ویژه ارتش خلق کره را برای مأموریت آزادسازی کورسک اعزام کند.»

این اتفاق اندکی پس از آن رخ داد که اوکراین طی حمله غافلگیرکننده‌ای ‌به منطقه کورسک ‌را آغاز کرد.

در این موزیک ویدیو به نقل از کیم آمده است: «(کره شمالی) خاک روسیه را به عنوان خاک خود تلقی خواهد کرد و هرگونه نقض حاکمیت روسیه توسط ایالات متحده و گروه غربی را نقض حاکمیت کشورمان تلقی خواهد کرد.»

انتهای پیام/