اختلاف میان تولسی گابارد و رئیس سیا بالا گرفته است

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، ان‌بی‌سی گزارش داد که روابط بین «تولسی گابارد»، مدیر اطلاعات ملی ایالات متحده و «جان راتکلیف»، مدیر سیا، به دلیل افشای نام یک مأمور این آژانس رو به وخامت گذاشته است.

گابارد فهرستی از اسامی ۳۷ کارمند فعلی و سابق اطلاعاتی ایالات متحده را که از دسترسی به اسناد طبقه‌بندی‌شده منع شده‌اند، منتشر کرد.

گابارد این کارمندان را به سوءاستفاده از اطلاعات برای اهداف سیاسی، دستکاری آن، افشای بدون مجوز آن و ارتکاب سایر تخلفات متهم کرد.

طبق گزارش‌های رسانه‌ها، یک مقام ارشد سیا که متخصص روسیه است، در این فهرست قرار دارد.

