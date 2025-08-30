شهادت نخستوزیر یمن در حمله رژیم صهیونیستی
ریاستجمهوری یمن در صنعا اعلام کرد که نخستوزیر این کشور به همراه شماری از وزرا در حمله روز پنجشنبه رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند.
به گزارش ایلنا به نقل از المیادین، ریاستجمهوری یمن در صنعا اعلام کرد که «احمد غالب الرهوی» نخستوزیر این کشور به همراه شماری از وزرا در حمله روز پنجشنبه رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند.
در این حمله، تعدادی دیگر از وزرا نیز زخمی شدند که وضعیت جسمی برخی از آنها وخیم گزارش شده است.
این حملات زمانی رخ داد که نخستوزیر و همراهانش در جلسهای برای ارزیابی عملکرد یکساله دولت حضور داشتند.
ریاستجمهوری یمن ضمن تسلیت شهادت مقامهای یمنی تأکید کرد که نهادهای دولتی همچنان به خدماترسانی به مردم ادامه خواهند داد و خون شهدا انگیزهای برای استمرار مسیر مقاومت خواهد بود. این بیانیه همچنین بر ادامه حمایت ملت یمن از غزه و پایداری در کنار مردم فلسطین و آزادگان جهان تأکید کرد.
در پی این حادثه، «مهدی المشاط» رئیس شورای سیاسی عالی یمن، «محمد مفتاح» را بهعنوان سرپرست دولت منصوب کرد. همزمان، «محمد ناصر العاطفی» وزیر دفاع، آمادگی کامل نیروهای مسلح برای مقابله با رژیم صهیونیستی را اعلام کرده و تصریح کرد که همه توطئهها محکوم به شکست است.
جنبش انصارالله نیز شهادت رهبران ملی را بخشی از مسیر مبارزه با اشغالگران اسرائیلی خواند. همچنین «محمد عبد الکریم الغماری» رئیس ستاد ارتش هشدار داد که حملات اسرائیل به مناطق مسکونی صنعاء بیپاسخ نخواهد ماند.
پنجشنبه گذشته، جنگندههای اسرائیلی بیش از ۱۰ حمله به صنعاء انجام دادند که یکی از شدیدترین موجهای حملات اخیر به پایتخت یمن بهشمار میرود.