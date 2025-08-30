خبرگزاری کار ایران
محکومیت کافی نیست، اروپا علیه اسرائیل اقدام کند

وزیرخارجه ایرلند خواستار اقدام فوری اتحادیه اروپا در مقابل جنایات رژیم صهیونیستی در غزه شد.

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، «سیمون هریس» وزیرخارجه و معاون  نخست وزیر ایرلند هشدار داد که اروپا با از دست دادن عتبار خود مواجه است، اگر در انجام اقدام مناسب علیه نسل کشی حشتناک رژیم صهیونیستی در غزه شکست بخورد.

این اظهارات هریس پیش از نشست وزرای خارجه اتحایه اروپا  در «کپنهاگ» بیان شد.

وی گفت: «اهمتی حیاتی دارد که اتحادیه اروپا اکنون اقدامات مشخص در پاسخ به اقدامات اسرائیل که ناقض تعهدات حقوق بشری این کشور تحت توافقنامه همکاری اتحادیه اروپا و اسرائیل است انجام دهد».

وی افزود: «ما به فشار حداکثری  نیاز داریم تا به آتش بس برسیم و به قحطی پایان دهیم».

 

 

