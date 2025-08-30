خبرگزاری کار ایران
وزیر خارجه اسپانیا:

خواستار تعلیق توافق اروپا با اسرائیل هستیم

خواستار تعلیق توافق اروپا با اسرائیل هستیم
وزیر امور خارجه اسپانیا تاکید کرد زمان گفت‌وگو به پایان رسیده است و ما خواستار تعلیق توافق اروپا با اسرائیل هستیم.

به گزارش ایلنا به نقل از النشره، «مانوئل آلبارس»، وزیر امور خارجه اسپانیا اعلام کرد: «زمان مذاکره به پایان رسیده است و ما خواستار تعلیق توافق اروپا  با اسرائیل هستیم». 

سفرا و دیپلمات‌های ارشد فعلی و سابق اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن در نامه‌ای از این اتحادیه خواستند تا برای متوقف کردن تجاوزهای  اسرائیل در نوار غزه و کرانه باختری اقدام فوری انجام دهد.

این نامه که توسط ۲۰۹ سفیر و مقام ارشد سابق اتحادیه اروپا و کشورهای عضو امضا شده است، پیش از نشست غیررسمی وزرای امور خارجه در «گیمنیکس» آلمان در روزهای پنجشنبه و جمعه منتشر شد.

این نامه خطاب به روسای کشورها و دولت‌ها و وزرای امور خارجه ۲۷ کشور عضو این اتحادیه، رؤسای شورای اروپا، کمیسیون اروپا و پارلمان اروپا و همچنین سایر مقام‌های اتحادیه نوشته شده است. 

 

