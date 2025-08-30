به گزارش ایلنا به نقل از ایندیاتودی، «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا، به یک ترند غیرمنتظره در شبکه اجتماعی ایکس تبدیل شده است.

امروز -شنبه- بیش از ۵۷ هزار پست با موضوع «ترامپ مرده است» در پلتفرم ایکس ترند شده است و به گمانه‌زنی‌های گسترده در مورد سلامت رئیس‌جمهور ۷۹ ساله آمریکا دامن زده ست، گمانه‌زنی‌هایی که پس از مشخص شدن کبودی بر روی دست و تورم بر مچ پای وی، به موضوع بحث تبدیل شد.

اگرچه کاخ سفید در آن زمان به سرعت این شایعات را رد کرد، اما تصاویر مشابه از کبودی‌های او که به نظر می‌رسد با آرایش پوشانده شده است، در روزهای اخیر رسانه‌های اجتماعی را به شدت درگیر کرده است.

شایعه مرگ ترامپ چند روز پس از آن رواج پیدا کرد که «جی دی ونس» معاون رئیس‌جمهور آمریکا مصاحبه‌ای اختصاصی با «یو اس ای نیوز» در ۲۷ آگوست در پاسخ به این پرسش که آیا در صورت وقوع یک «تراژدی وحشتناک» آماده است تا نقش فرمانده کل را بر عهده بگیرد، با تاکید بر اینکه ترامپ ۷۹ ساله سالم و پرانرژی است، گفت که نمی‌توان احتمال وقوع رویدادهای پیش‌بینی‌نشده را رد کرد.

وی افزود: «بله، تراژدی‌های وحشتناکی اتفاق می‌افتند. اما من کاملا مطمئن هستم که رئیس جمهور ایالات متحده در وضعیت خوبی است، قرار است باقی مانده دوره ریاست جمهوری خود را سپری کند و کارهای بزرگی برای مردم آمریکا انجام دهد. و اگر خدای ناکرده، یک تراژدی وحشتناک رخ دهد، نمی‌توانم آموزش‌های حین کار بهتری از آنچه در ۲۰۰ روز گذشته آموخته‌ام، تصور کنم».

