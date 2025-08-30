اعلام مخالفت بلژیک با مصادره داراییهای بلوکه شده روسیه
بلژیک با مصادره داراییهای بلوکه شده روسیه اعلام مخالفت کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از نووستی، بلژیک با مصادره داراییهای مسدود شده روسیه اعلام مخالفت کرد و نسبت به خطرات مالی و حقوقی آن هشدار داد.
«ماکسیم پرووست»، وزیر امور خارجه بلژیک گفت: «مصادره این داراییها برای ما یک گزینه نیست. این داراییها تحت قوانین بینالمللی محافظت میشوند و هرگونه مصادرهای خطرهای اساسی برای همه کشورهای عضو ایجاد میکند».
وی افزود که کشورش از مسدود نگه داشتن داراییها تا زمان پرداخت غرامت توسط روسیه به اوکراین حمایت و از آنها به عنوان اهرم فشار در مذاکرات استفاده میکند.
اتحادیه اروپا و کشورهای گروه هفت پس از شروع عملیات نظامی در اوکراین، تقریبا ۳۰۰ میلیارد یورو از داراییهای روسیه را مسدود کردند.