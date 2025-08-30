به گزارش ایلنا به نقل از نووستی، بلژیک با مصادره دارایی‌های مسدود شده روسیه اعلام مخالفت کرد و نسبت به خطرات مالی و حقوقی آن هشدار داد.

«ماکسیم پرووست»، وزیر امور خارجه بلژیک گفت: «مصادره این دارایی‌ها برای ما یک گزینه نیست. این دارایی‌ها تحت قوانین بین‌المللی محافظت می‌شوند و هرگونه مصادره‌ای خطرهای اساسی برای همه کشورهای عضو ایجاد می‌کند».

وی افزود که کشورش از مسدود نگه داشتن دارایی‌ها تا زمان پرداخت غرامت توسط روسیه به اوکراین حمایت و از آنها به عنوان اهرم فشار در مذاکرات استفاده می‌کند.

اتحادیه اروپا و کشورهای گروه هفت پس از شروع عملیات نظامی در اوکراین، تقریبا ۳۰۰ میلیارد یورو از دارایی‌های روسیه را مسدود کردند.

