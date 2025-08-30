۲۵ کشته و زخمی در پی حمله روسیه به اوکراین
فرماندار زاپروژیا اعلام کرد که در پی حمله روسیه به این منطقه ۱ نفر کشته و ۲۴ نفر دیگر مجروح شدند.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، مقامات اوکراینی امروز-شنبه- اعلام کردند روسیه حمله گستردهای را علیه اوکراین انجام داد که منجر به مرگ یک نفر و مجروح شدن دستکم ۲۴ تن دیگر و آسیب به زیرساخت ها و ساختمان های مسکونی شد.
«ایوان فدروو» فرماندارد «زاپروژیا» گفت: «در میان ۲۴ مجروح 3 کودک نیز وجود دارد».
«ولودیمیر زلنسکی» رئیسجمهور اوکراین گزارش داد که این حمله که در آن از بیش از ۵۰۰ پهپاد و ۴۵ مشوک، استفاده شد بر ۱۴ منطقه تاثیر گذاشت.