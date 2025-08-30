ماکرون:
فاجعه انسانی در نوار غزه غیرقابل قبول است
رئیس جمهور فرانسه تاکید کرد که فاجعه انسانی در نوار غزه غیرقابل قبول است.
به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، «امانوئل ماکرون»، رئیس جمهور فرانسه با تأکید بر اینکه قحطی اعلام شده توسط سازمان ملل نتیجه مستقیم مانعتراشی اسرائیل در رسیدن کمکهای بشردوستانه به این نوار است، تأکید کرد که فاجعه انسانی در نوار غزه غیرقابل قبول است.
اظهارات مکرون در جریان نشست مشترک کابینه فرانسه و آلمان در تولون، جنوب فرانسه روز گذشته -جمعه- با حضور «فریدریش مرتس»، صدراعظم آلمان مطرح شد.
ماکرون توضیح داد: «درباره وضعیت خاورمیانه با مرتس گفت وگو کردم. میخواهم بگویم که فاجعه انسانی در نوار غزه غیرقابل قبول است».
وی افزود: «وضعیتی که توسط سازمان ملل متحد به عنوان قحطی اعلام شده است، نتیجه مستقیم مانعتراشی در رسیدن کمکهای بشردوستانه به غزه است.»
ماکرون تاکید کرد که پایان دادن به حملات اسرائیل، اجازه دادن به تحویل کمکهای بشردوستانه و برگزاری مذاکرات با حضور همه طرفها برای دستیابی به صلح ضروری است.
وی افزود: «همراه با آتشبس فوری در نوار غزه، صلح پایدار بین اسرائیلیها و فلسطینیها تنها در چارچوب راهحل دو کشور قابل دستیابی است.»