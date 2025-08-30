درخواست اسلوونی برای اتخاذ اقدامات سختتر علیه اسرائیل
اسلوونی خواستار اقدامات شدیدتر علیه اسرائیل شد.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، اسلوونی خواستار اتخاذ اقدامات سختتر علیه اسرائیل شد.
وزیر امور خارجه اسلوونی گفت که ما اقداماتی علیه اسرائیل انجام دادهایم، از جمله ممنوعیت ورود وزرا و ممنوعیت تجارت و معاملات تسلیحاتی با اسرائیل.
وی افزود: «ما از اتحادیه اروپا خواستار اقدامات شدیدتر علیه اسرائیل خواهیم شد».
پیشتر منابع فلسطینی از تداوم حملات گسترده ارتش رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف نوار غزه و وقوع درگیریهای شدید در محله «الزیتون» خبر میدهند.
جنگندههای اسرائیلی بامداد امروز -شنبه- چندین حمله سنگین به شمال و جنوب شهر غزه انجام دادند و پهپادهای این رژیم نیز مناطقی در محله «شیخ رضوان» در شمال غزه را هدف تیراندازی قرار دادند.
در مرکز نوار غزه نیز آتشبار خودروهای زرهی ارتش رژیم صهیونیستی، اطراف شرکت برق در اردوگاه النصیرات را هدف قرار داد. در غرب غزه، یک آپارتمان مسکونی در محله «الرمال» هدف قرار گرفت که بر اثر آن یک نفر شهید و چندین نفر دیگر زخمی شدند.