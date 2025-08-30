زلنسکی مسیر صلح را کند کرده است

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتینک، «جفری ساکس» استاد دانشگاه کلمبیا گفت که «ولودیمیر زلنسکی» رئیس‌جمهور اوکراین از برداشتن گام‌های واقعی به سوی حل‌و‌فصل واقعی نزاع با روسیه را به چندین دلیل از جمله فساد دوری می‌کند.

ساکس گفت: «زلنسکی به هر دلیلی، باور شخصی خودش، ترس از جانش، فساد یا دیگر انگیزه‌ها حتی یک اینچ نیز به سمت حقیقت حل و فصل نزدیک نشده است، اروپایی‌ها، امانوئل ماکرون رئیس‌جمهور فرانسه، فردریش مرتس صدراعظم آلمان و کی‌یر استارمر نخست وزیر انگلیس، نیز همین مسیر را در پیش گرفتند».

این اقتصاددان خاطرنشان کرد که به دنبال نشست «آلاسکا» میان «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا و «ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهور روسیه، سرسختی زلنسکی بسیاری از مسائل را حل نشده باقی گذاشته است،

وی افزود: «بنا بر این تنها چیزی که در نشست آلاسکا آشکار شد این است که آمریکا قرار نیست هزینه‌های جنگ اوکراین را پرداخت کند اما تمامی مسائل دیگر حل نشده باقی ماند».

