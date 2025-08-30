خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

جفرس ساکس:

زلنسکی مسیر صلح را کند کرده است

زلنسکی مسیر صلح را کند کرده است
کد خبر : 1679782
لینک کوتاه کپی شد.

استاد دانشگاه کلمبیا گفت که رئیس‌جمهور اوکراین بنا به دلایلی مسیر صلح با روسیه را کند کرده است.

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتینک، «جفری ساکس» استاد دانشگاه کلمبیا گفت که «ولودیمیر زلنسکی» رئیس‌جمهور اوکراین از برداشتن گام‌های واقعی  به سوی حل‌و‌فصل  واقعی نزاع با روسیه را به چندین دلیل از جمله  فساد دوری می‌کند.

ساکس گفت: «زلنسکی به هر دلیلی، باور شخصی خودش، ترس از جانش، فساد یا دیگر انگیزه‌ها حتی یک اینچ نیز به سمت حقیقت حل و فصل نزدیک نشده است، اروپایی‌ها، امانوئل ماکرون رئیس‌جمهور فرانسه، فردریش مرتس صدراعظم آلمان و کی‌یر استارمر نخست وزیر انگلیس، نیز همین مسیر را در پیش گرفتند».

این اقتصاددان خاطرنشان کرد که  به دنبال نشست «آلاسکا» میان «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا و «ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهور روسیه، سرسختی  زلنسکی بسیاری از مسائل را حل نشده باقی گذاشته است، 

وی افزود: «بنا بر این تنها چیزی که در نشست آلاسکا آشکار شد این است که آمریکا قرار نیست هزینه‌های جنگ اوکراین را پرداخت کند اما تمامی مسائل دیگر حل نشده باقی ماند».

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن