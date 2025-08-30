خبرگزاری کار ایران
روسیه بدون پرداخت غرامت دارایی خود را دریافت نخواهد کرد

روسیه بدون پرداخت غرامت دارایی خود را دریافت نخواهد کرد
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت که امکان بازگراندن دارایی‎های مسدود شده روسیه در اروپا، بدون پرداخت غرامت از سوی مسکو وجود ندارد.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «کایا کالاس» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا  امروز -شنبه- امکان بازگرداندن دارایی‌های مسدود شده روسیه،  بدون پرداخت غرامت از سوی «مسکو» وجود ندارد.

کالاس گفت: «قابل تصور نیست که دارایی‌های مسدود شده روسیه در بلوک اروپا که به  سبب جنگ با اوکراین مشکو شده را بدون اینکه مسکو جریمه پرداخت کند پس بدهیم».

وی در جمع خبرنگاران پیش از نشست وزاری خارجه اتحادیه اروپا در «کپنهاگ» اظهارداشت: «حتی نمی‌توانیم تصور کنیم که  اگر توافق صلح یا آتش بس رخ دهد بدون اینکه روسیه غرامت پرداخت کند، به آنها باز گردانده شود».

 

 

 

 

