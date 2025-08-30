وزارت دفاع روسیه:
۸۶ پهپاد اوکراینی را ساقط کردیم
وزارت دفاع روسیه از نابودی ۸۶ پهپاد اوکراینی بر فراز مناطق مختلف این کشور خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از تاس، وزارت دفاع روسیه گزارش داد که سیستمهای پدافند هوایی این کشور، شبانه، ۸۶ پهپاد اوکراینی را بر فراز منطق مختلف روسیه و دریای سیاه رهگیری و ساقط کردند.
این وزارت خانه اعلام کرد: «شب گذشته ۲۹ آگوست از ساعت ۹ بهمن به وقت مسکو تا ساعت ۷ صبح روز ۳۰ آگوست، سیستمهای پدافند هوایی ۸۶ پهپاد اوکراینی را رهگیری و ساقط کردند».
بر اساس گزارش این وزارت خانه، پهپادها بر فراز مناطقی از جمله دریای سیاه، «کریمه»، «روستوف»، »کراسنودار»، «بریانسک» «بلگورود و دیگر مناطق روسیه رهگیری و ساقط شدند.