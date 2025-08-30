خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

وزارت دفاع روسیه:

۸۶ پهپاد اوکراینی را ساقط کردیم

۸۶ پهپاد اوکراینی را ساقط کردیم
کد خبر : 1679730
لینک کوتاه کپی شد.

وزارت دفاع روسیه از نابودی ۸۶ پهپاد اوکراینی بر فراز مناطق مختلف این کشور خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، وزارت  دفاع روسیه گزارش داد که  سیستم‌های پدافند هوایی این کشور، شبانه،  ۸۶ پهپاد اوکراینی را بر فراز منطق مختلف روسیه و دریای سیاه رهگیری و ساقط کردند. 

این وزارت خانه اعلام کرد: «شب  گذشته ۲۹ آگوست از ساعت ۹ بهمن به وقت مسکو تا ساعت ۷ صبح روز ۳۰ آگوست، سیستم‌های پدافند هوایی ۸۶ پهپاد اوکراینی را رهگیری و ساقط کردند».

بر اساس گزارش این وزارت خانه، پهپاد‌ها بر فراز مناطقی از جمله دریای سیاه، «کریمه»، «روستوف»، »کراسنودار»، «بریانسک» «بلگورود و دیگر مناطق روسیه رهگیری و ساقط شدند.

 

 

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن