پنتاگون: به همکاری با عراق ادامه میدهیم
یک مسئول در وزارت دفاع امریکا با اشاره به پایبندی به موعد پایان ماموریت نظامی ائتلاف بینالمللی در عراق، تاکید کرد که ایالات متحده به همکاری با عراق ادامه میدهد
به گزارش ایلنا به نقل از شفق نیوز، یک مسئول در وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) گفت که واشنگتن به بازنگری و اصلاح وضعیت نیروهای خود در عراق ادامه میدهد.
وی گفت که ما به پایان ماموریت نظامی ائتلاف بینالمللی در عراق با آغاز سپتامبر ۲۰۲۵ پایبند هستیم و به حمایت از شکست داعش در سوریه از پایگاههای خود در عراق تا سپتامبر ۲۰۲۶ ادامه میدهیم.
این مسئول در پنتاگون افزود که پس از پایان دوره انتقالی، آمریکا به روابط امنیتی دوجانبه با عراق ادامه میدهد.