۷۰کشته در پی واژگونی کشتی مهاجران در غرب آفریقا

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، وزارت خارجه گامبیا اواخر روز گذشته -جمعه- اعلام کرد که دست‌کم ۷۰ نفر در پی واژگونی یک کشتی حامل مهاجران در سواحل غرب آفریقا کشته شدند.

که یکی از مرگبارترین حوادث سال‌های اخیر در امتداد یک مسیر مهاجرتی محبوب به اروپا است.

این وزارتخانه در بیانیه‌ای اعلام کرد: «بیم آن می‌رود که ۳۰ نفر دیگر نیز در پی غرق شدن این کشتی که گمان می‌رود از گامبیا حرکت کرده و عمدتا حامل اتباع گامبیایی و سنگالی بوده، در روز چهارشنبه، جالن خود را از دست داده باشند».

بر اساس بیانیه این وزارت خانه: «این کشتی حامل حدود ۱۵۰ مسافر بود که ۱۶ نفر از آنها نجات یافته‌اند».

مقامات موریتانی در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه ۷۰ جسد را کشف کردند اما گفته می‌شود که بیش از ۱۰۰ نفر ممکن است جان خود را از دست داده باشند.

انتهای پیام/