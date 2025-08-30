مقابله یک قاضی فدرال با سیاستهای مهاجرتی ترامپ
یک قاضی فدرال سیاستهای دولت آمریکا را که با هدف گسترش اخراجهای سریع انجام میشد، متوقف کرد.
این قاضی حکم داد که این سیاستها حقوق قانونی مهاجرانی را که ممکن است در هر کجای آمریکا دستگیر شوند، نقض میکند.
قاضی منطقهای ایالات متحده در واشنگتن دی سی، با یک گروه حقوق مهاجران همسو شد تا دو سیاستی را که دولت این کشور در ژانویه اتخاذ کرده بود و میلیونها مهاجر دیگر را در معرض خطر اخراج سریع قرار میداد، متوقف کند.
این روند اخراج سریع تقریباً سه دهه است که برای بازگرداندن سریع مهاجران دستگیر شده در مرز استفاده میشود.