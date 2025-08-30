لغو حفاظت امنیتی هریس از سوی ترامپ

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، یک مقام ارشد کاخ سفید اعلام کرد که «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور ایالات متحده، محافظت خدمات مخفی از «کامالا هریس»، معاون سابق رئیس‌جمهور و رقیب دموکراتش در انتخابات ۲۰۲۴ را لغو کرده است.

معاونان سابق رئیس‌جمهور معمولاً به مدت شش ماه پس از ترک دفتر تحت محافظت خدمات مخفی قرار می‌گیرند.

این مقام گفت که محافظت از هریس توسط «جو بایدن»، رئیس‌جمهور وقت، قبل از ترک کاخ سفید در ژانویه گذشته، به مدت یک سال و تا ژانویه ۲۰۲۶ تمدید شده بود.

این مقام رسمی گفت که در نامه‌ای به هریس که تاریخ آن پنج‌شنبه است، آمده است که پایان تدابیر امنیتی اضافی از اول سپتامبر لازم‌الاجرا است.

