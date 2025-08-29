خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

گروسی نامزدی خود برای پست دبیرکل سازمان ملل را اعلام کرد

گروسی نامزدی خود برای پست دبیرکل سازمان ملل را اعلام کرد
کد خبر : 1679552
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از قصد خود برای نامزد شدن برای دبیر کلی سازمان ملل متحد خبر داد.

به گزارش‌ ایلنا به نقل از بوینس آیرس تایمز، «رافائل گروسی»، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رسماً تمایل خود را برای نامزدی در سمت دبیرکلی سازمان ملل متحد اعلام کرد.

گروسی در یک کنفرانس مطبوعاتی در واشنگتن، ضمن تأیید این اخبار گفت: «من کاندیدای دبیرکلی سازمان ملل خواهم شد.»

گروسی اعلام کرد که فرآیند نهایی سازی نامزدی او برای این پست در هفته‌های آینده به جریان خواهد افتاد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش