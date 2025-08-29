گروسی نامزدی خود برای پست دبیرکل سازمان ملل را اعلام کرد
مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی از قصد خود برای نامزد شدن برای دبیر کلی سازمان ملل متحد خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از بوینس آیرس تایمز، «رافائل گروسی»، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی رسماً تمایل خود را برای نامزدی در سمت دبیرکلی سازمان ملل متحد اعلام کرد.
گروسی در یک کنفرانس مطبوعاتی در واشنگتن، ضمن تأیید این اخبار گفت: «من کاندیدای دبیرکلی سازمان ملل خواهم شد.»
گروسی اعلام کرد که فرآیند نهایی سازی نامزدی او برای این پست در هفتههای آینده به جریان خواهد افتاد.