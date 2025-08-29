ادعای مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا علیه ایران

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «کایا کالاس» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز -جمعه- مدعی شد ایران تعهدات خود را ذیل برجام اجرا نکرده است.

کالاس در جمع خبرنگاران گفت: «درخصوص ایران، همان‌طور که می‌دانید روز گذشته روند مکانیسم ماشه فعال شد و وارد مرحله جدیدی شده‌ایم».

وی افزود که ۳۰ روز آینده تا زمان فعال‌سازی این سازوکار فرصتی برای یافتن راه‌حل‌های دیپلماتیک است.

کالاس مدعی شد: «اگر به متن برجام و شرایط آن نگاه کنیم، ایران مدت‌هاست تعهداتش را رعایت نکرده است. بنابراین، این تصمیم سه کشور اروپایی بود و حالا ۳۰ روز فرصت داریم تا شاید راه‌حل دیگری بیابیم.»

