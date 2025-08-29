خبرگزاری کار ایران
مدیران خودرو
ادعای مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا علیه ایران

ادعای مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا علیه ایران
مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا مدعی شد که ایران به تعهدات خود در چارچوب برجام عمل نکرده است‌.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «کایا کالاس» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز -جمعه-  مدعی شد ایران تعهدات خود را ذیل برجام اجرا نکرده است.

کالاس  در جمع خبرنگاران گفت:  «درخصوص ایران، همان‌طور که می‌دانید روز گذشته روند مکانیسم ماشه فعال شد و وارد مرحله جدیدی شده‌ایم».

وی افزود که ۳۰ روز آینده تا زمان فعال‌سازی این سازوکار فرصتی برای یافتن راه‌حل‌های دیپلماتیک است.

کالاس  مدعی شد:   «اگر به متن برجام و شرایط آن نگاه کنیم، ایران مدت‌هاست تعهداتش را رعایت نکرده است. بنابراین، این تصمیم سه کشور اروپایی بود و حالا ۳۰ روز فرصت داریم تا شاید راه‌حل دیگری بیابیم.»

انتهای پیام/
