شهادت ۲۱ فلسطینی در پی حملات رژیم صهیونیستی در غزه
کد خبر : 1679490
در پی حملات اسرائیل از سپیده دم امروز -جمعه- ۲۱ فلسطینی در سراسر غزه به شهادت رسیدند.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، در پی حملات اسرائیل از سپیده دم امروز -جمعه- ۲۱ فلسطینی در سراسر غزه به شهادت رسیدند.
منابع بیمارستانهای غزه به الجزیره گفتهاند که از سپیده دم تاکنون حداقل ۲۱ فلسطینی در حملات اسرائیل در سراسر غزه شهید شدهاند.
از میان این آمار، پنج نفر در حمله پهپادی اسرائیل به چادرهای آوارگان در منطقه المواسی در جنوب غزه شهید شدند.
آوارگان بیشتری، از جمله کودکان، در این حمله زخمی شدند.