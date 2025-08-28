فون در لاین:
نوزدهمین بسته تحریم روسیه به زودی تصویب میشود
رئیس کمیسیون اروپا از تصویب نوزدهمین بسته تحریمهای ضد روسی در آینده نزدیک خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از راشاتودی، «اورزولا فون در لاین» رئیس کمیسیون اروپا، گفت که اتحادیه اروپا به استفاده از موضوع داراییهای مسدود شده روسیه برای فشار بر «مسکو» ادامه خواهد داد و نوزدهمین بسته تحریمها علیه روسیه به زودی تصویب خواهد شد.
فون در لاین در جمع خبرنگاران گفت: «ما همچنان به افزایش فشار خود بر روسیه ادامه میدهیم که به معنای تقویت رژیم تحریمهای ما است. به همین دلیل است که به زودی نوزدهمین بسته تحریمهای دردناک علیه روسیه را اجرا خواهیم کرد و به موازات آن، در حال پیشبرد موضوع استفاده از داراییهای مسدود شده روسیه برای دفاع و احیای اوکراین هستیم».
شورای اروپا روز گذشته اعلام کرد که نشست غیررسمی وزرای خارجه و دفاع اتحادیه اروپا برای بحث در مورد حمایت از اوکراین و داراییهای روسیه از ۲۸ تا ۳۰ آگوست در «کپنهاگ» برگزار خواهد شد.