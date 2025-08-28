خبرگزاری کار ایران
شهادت ۷۱ فلسطینی دیگر در شبانه روز گذشته

وزارت بهداشت غزه اعلام کرد که در شبانه روز گذشته بیش از ۴۰۰ فلسطینی شهید و یا زخمی شدند.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، وزارت بهداشت غزه اعلام کرد که در شبانه روز گذشته بیش از ۴۰۰ فلسطینی شهید و یا زخمی شدند.

 

وزارت بهداشت غزه اعلام کرد که  در حملات رژیم صهیونیستی در شبانه روز گذشته به غزه، دست‌کم ۷۱ فلسطینی، از جمله ۲۲ امدادگر، به شهادت رسیده و ۳۳۹ نفر زخمی شده‌اند.

این وزارتخانه افزود: «جنگ اسرائیل علیه غزه از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون منجر به کشته شدن ۶۲ هزار و ۹۶۶ فلسطینی و زخمی شدن ۱۵۹ هزار و ۲۶۶ نفر شده است».

 

 

