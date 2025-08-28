خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نتانیاهو درباره دولت سوریه: می‌دانم با چه کسی طرف هستیم

نتانیاهو درباره دولت سوریه: می‌دانم با چه کسی طرف هستیم
کد خبر : 1679265
لینک کوتاه کپی شد.

نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در اظهاراتی درباره دولت سوریه گفت که می‌داند به چه کسی و چه چیزی طرف است.

به گزارش ایلنا به نقل از راشاتودی،  «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در اظهاراتی درباره دولت سوریه گفت که می‌داند به چه کسی و چه چیزی طرف است.

نتانیاهو در بیانیه‌ای پس از دیدار با «شیخ موفق طریف» رهبر دروزی ‌ها در اراضی اشغالی گفت: «در یکی از جنبه های این قتل عام برخی از ابعاد آن را دیدیم که دامنه و عمیق آن روز به روز روشن تر می‌شود.ما با هم تلاش می‌کنیم تا این موضوع را  یا حداقل به توده مردم و افراد بسیار مهم منتقل کنیم».

نخست وزیر رژیم صهیونیستی اظهار داشت: «به ندرت روزی می‌گذرد که من در مورد این موضوع صحبت نکنم و آن را در رسانه ها مطرح نکنم. مهم است که این موضوع به گوش تصمیم گیرندگان قدرتمند و مهم جهان برسد این کاری است که ما انجام می‌دهیم».

نتانیاهو  افزود: «من آدم ساده لوحی نیستم می‌فهمم در مقابل چه کسی و چه چیزی ایستاده ایم».

وی تاکید کرد: «ما به توافق خواهیم رسید».

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش