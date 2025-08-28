به گزارش ایلنا به نقل از راشاتودی، «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در اظهاراتی درباره دولت سوریه گفت که می‌داند به چه کسی و چه چیزی طرف است.

نتانیاهو در بیانیه‌ای پس از دیدار با «شیخ موفق طریف» رهبر دروزی ‌ها در اراضی اشغالی گفت: «در یکی از جنبه های این قتل عام برخی از ابعاد آن را دیدیم که دامنه و عمیق آن روز به روز روشن تر می‌شود.ما با هم تلاش می‌کنیم تا این موضوع را یا حداقل به توده مردم و افراد بسیار مهم منتقل کنیم».

نخست وزیر رژیم صهیونیستی اظهار داشت: «به ندرت روزی می‌گذرد که من در مورد این موضوع صحبت نکنم و آن را در رسانه ها مطرح نکنم. مهم است که این موضوع به گوش تصمیم گیرندگان قدرتمند و مهم جهان برسد این کاری است که ما انجام می‌دهیم».

نتانیاهو افزود: «من آدم ساده لوحی نیستم می‌فهمم در مقابل چه کسی و چه چیزی ایستاده ایم».

وی تاکید کرد: «ما به توافق خواهیم رسید».

