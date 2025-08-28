آمار شهدای قحطی در غزه به ۳۱۷ نفر رسید
وزارت بهداشت نوار غزه طی ۲۴ ساعت گذشته چهار شهید جدید ناشی از قحطی و سوء تغذیه، از جمله دو کودک، را ثبت کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک،
این وزارتخانه امروز -پنجشنبه- بیانیهای را در حساب رسمی خود در شبکههای اجتماعی منتشر کرد و تأیید کرد که تعداد کل شهدای قحطی و سوء تغذیه به ۳۱۷ نفر، از جمله ۱۲۱ کودک، افزایش یافته است.
وی توضیح داد: «از زمان اعلام قحطی توسط گروه بینالمللی بحران امنیت غذایی در ۲۲ آگوست در نوار غزه، ۳۹ مورد مرگ، از جمله شش کودک، ثبت شده است. یک طبقهبندی بینالمللی ناامنی غذایی، که سازمان ملل متحد در آن مشارکت داشت، وقوع قحطی در نوار غزه را تأیید کرد و انتظار میرود تا پایان سپتامبر آینده به استانهای دیر البلح و خان یونس نیز گسترش یابد.»