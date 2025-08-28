پولیتیکو گزارش داد:
مسئول مذاکرات فنی با ایران کنارهگیری خواهد کرد
مسئول مذاکرات فنی با ایران اعلام کرد که از سمت خود کنارهگیری خواهد کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از پولیتیکو، «مایل آنتون» از مشاوران وزیر خارجه آمریکا و مسئول مذاکرات فنی با ایران اعلام کرد که از سمت خود کنارهگیری خواهد کرد.
یک مقام ارشد دولت و یک دستیار سنای آمریکا اعلام کردند که آنتون قصد دارد در پاییز از سمتش کنارهگیری کند. وزارت خارجه آمریکا نیز این خبر را تایید کرد.
آنتون که ریاست کارکنان بخش برنامهریزی و سیاستگذاری را در وزارت خارجه آمریکا بر عهده دارد، نقش پررنگی در موضوعات مربوط به روسیه و ایران و سایر مسائل سیاست خارجی از جمله راهبرد امنیت ملی دولت که هنوز منتشر نشده، داشته است.
یک مقام ارشد دولت آمریکا گفت که آنتون از مولفین اصلی راهبرد امنیت ملی دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده است و انتظار میرود که وی با پایان یافتن تدوین این راهبرد از سمتش کنارهگیری کند.
هنوز مشخص نیست که آیا وی از دولت خارج خواهد شد یا نقش دیگری را در دولت ترامپ بر عهده خواهد گرفت.