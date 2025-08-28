خبرگزاری کار ایران
درخواست خبرنگاران بریتانیایی از استارمر برای محافظت از همکارانشان در غزه

خبرنگاران بریتانیا، نخست‌وزیر وزیر این کشور را به حفاظت از همکارانشان در غزه فرا خواندند.

به گزارش ایلنا به نقل از اسکای نیوز، خبرنگاران  بریتانیایی از کی‌یر استارمر، نخست وزیر این کشور  خواستند تا اقدامات فوری برای محافظت از همکارانشان در غزه انجام دهد و به اسرائیل فشار بیاورد تا به خبرنگاران  بین‌المللی اجازه ورود به منطقه برای پوشش آزادانه جنگ را بدهد.

پیش از این اعتراض، شعبه اتحادیه ملی روزنامه‌نگاران لندن در نامه‌ای به دفتر نخست وزیر تحویل داد و از او خواست تا گام‌هایی را که دولت بریتانیا برای محافظت از خبرنگاران غزه و اطمینان از دسترسی ایمن آنها به غذا، آب و تجهیزات ضروری بردارد.

آنها همچنین بر لزوم اطلاع از اقدامات دولت برای فراهم کردن امکان ورود آزادانه روزنامه‌نگاران بین‌المللی به غزه  تأکید کردند، با توجه به اینکه اسرائیل همچنان به آنها اجازه ورود را فقط تحت نظارت ارتش اسرائیل می‌دهد.

 

