کاخ سفید خبر داد:
نشست ترامپ با بلر و کوشنر درباره غزه
مقام کاخ سفید گزار داد که رئیس جمهور آمریکا ترامپ با مشاور پیشین خود و نخست وزیر پیشین انگلیس درباره غزه تشکیل جلسه داد.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، یک مقام ارشد کاخ سفید گفت که «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا روز گذشته -چهارشنبه- ریاست جلسهای را درباره جنگ غزه بر عهده داشت که «تونی بلر»، نخست وزیر پیشین انگلیس و «جرد کوشنر»، فرستاده پیشین ترامپ به خاورمیانه در آن حضور داشتند.
ان مقام کاخ سفید گفت که در این نشست ترامپ، مقام های ارشد کاخ سفید، بلر و کوشنر درباره همه جنبههای مسئله غزه از جمله افزایش کمکهای غذایی، بحران اسرا و برنامههای پس از جنگ بحث و گفت و گو کردند.
وی این جلسه را صرفا یک جلسه سیاسی توصیف کرد.