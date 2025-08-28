خبرگزاری کار ایران
کاخ سفید خبر داد:

نشست ترامپ با بلر و کوشنر درباره غزه

مقام کاخ سفید گزار داد که رئیس جمهور آمریکا ترامپ با مشاور پیشین خود و نخست وزیر پیشین انگلیس درباره غزه تشکیل جلسه داد.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، یک مقام ارشد کاخ سفید گفت که «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا روز گذشته -چهارشنبه- ریاست جلسه‌ای را درباره  جنگ غزه بر عهده داشت که «تونی بلر»، نخست وزیر پیشین انگلیس و «جرد کوشنر»، فرستاده پیشین ترامپ به خاورمیانه در آن حضور داشتند.

ان مقام کاخ سفید گفت که در این نشست ترامپ، مقام های ارشد کاخ سفید، بلر و کوشنر درباره همه جنبه‌های مسئله غزه از جمله افزایش کمک‌های غذایی، بحران اسرا و برنامه‌های پس از جنگ بحث و گفت و گو کردند.

وی این جلسه را صرفا یک جلسه سیاسی توصیف کرد.

انتهای پیام/
