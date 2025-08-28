اولیانوف:
تهران اثبات کرد که شریک متعهدی برای آژانس است
به گزارش ایلنا، «میخائیل اولیانوف» نماینده روسیه در سازمانهای بینالمللی در وین، تصریح کرد که ایران بار دیگر اثبات کرد که شریک متعهدی برای اژانس بینالمللی انرژی اتمی است.
وی طی پیامی در شبکه «ایکس» نوشت: «فعالیتهای آژانس بینالمللی انرژی اتمی در ایران از سر گرفته شد و بازرسیها در نیروگاه هستهای بوشهر انجام گرفت. تهران بار دیگر نشان داد که حتی پس از حملات نظامی غیرقابل قبول علیه تأسیسات هستهای صلحآمیز این کشور که تحت پادمانهای آژانس قرار دارند، شریک مسئول و متعهدی برای این نهاد باقی مانده است».