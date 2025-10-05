مارکو روبیو:
گفتوگو بر سر جزئیات و نحوه آزادی گروگانها در جریان است
به گزارش ایلنا، «مارکو روبیو» وزیر خارجه و مشاور امنیت ملی آمریکا گفت که حماس با چارچوب پیشنهادی «دونالد ترامپ» رئیسجمهوری این کشور برای آزادی گروگانها موافقت کرده و گفتوگوها بر سر جزئیات و نحوه اجرای آن در جریان است.
وی که با شبکه «سیبیاس» گفتوگو میکرد، افزود که این روند باید «خیلی سریع» پیش برود و هرگونه تأخیر نشانهای منفی تلقی خواهد شد.
روبیو با اشاره به ادامه بمبارانهای اسرائیل در غزه گفت که پس از توافق نهایی درباره روند آزادی گروگانها، حملات باید متوقف شود، زیرا آزادی گروگانها در میانه جنگ ممکن نیست.
وی مدعی شد که کشورهای منطقه از جمله امارات، قطر، ترکیه، اردن و مصر باید برای تسریع روند آزادی گروگانها بر حماس فشار وارد کنند.
روبیو با تکرار برخی یاوهسراییها گفت که هدف نهایی ایجاد غزهای «عاری از تروریسم و حماس» است و تشکیل یک دولت غیرنظامی فلسطینی نیازمند زمان، حمایت بینالمللی و همکاری کشورهای منطقه است.
وزیر خارجه آمریکا افزود که تا زمانی که گروههای تروریستی در غزه فعال باشند، صلحی در این منطقه برقرار نخواهد شد.
وی در پاسخ به انتقاد ترامپ از نحوه عملکرد «بنیامین نتانیاهو» نخستوزیر رژیم صهیونیستی، گفت که رئیسجمهور معتقد است طولانیشدن جنگ باعث پایین آمدن جایگاه بینالمللی اسرائیل شده است.
روبیو در بخش دیگری از گفتوگو درباره موضع واشنگتن نسبت به تشکیل کشور فلسطین گفت که آمریکا تاکنون دولت فلسطینی را به رسمیت نشناخته و در شرایط کنونی نیز چنین امری «غیرواقعبینانه» است، زیرا مشخص نیست چه نهادی میتواند اداره آن را برعهده گیرد.