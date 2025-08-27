افزایش شمار شهدای قحطی در غزه به ۳۱۳ نفر
وزارت بهداشت غزه از شهادت ۱۰ نفر در شبانه روز گذشته در پی قحطی خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، وزارت بهداشت غزه گزارش داد که در شبانه روز گذشته ۱۰ تن از جمله ۲ کودک در اثر قحطی به شهات رسیدند.
بر اساس گزارش وزارت بهداشت غزه با این آمار شمار شهدای مرتبط با گرسنگی در غزه به ۳۱۳ میرسد که ۱۱۹ تن از شهدا کودکان هستند.
این وزارتخانه همچنین اعلام کرد: «در شبانه روز گذشته ۷۵ فلسطینی از جمله ۱۸ مددجو به دست نیروهای ارتش اشغالگر صهیونیستی در نوار غزه به شهادت رسیدند».