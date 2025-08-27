هیئت آمریکایی خلف وعده کرد

به گزارش ایلنا به نقل از الشرق الاوسط، «نبیه بری»، رئیس پارلمان لبنان از نتایج سفر هیئت آمریکایی به لبنان ابراز نارضایتی کرد.

وی گفت که آمریکایی‌ها خلاف آنچه وعده داده بودند، عمل کردند و بر خلاف انتظار، بر خلع سلاح حزب‌الله قبل از بحث در مورد هرگونه اقدام متقابل اسرائیل در رابطه با عقب‌نشینی از خاک لبنان و توقف حملات تأکید داشتند.

بری تأکید کرد: «هیئت آمریکایی چیزی از سوی اسرائیل نیاورد و بنابراین اوضاع دوباره پیچیده شده است».

وی ضمن خودداری از اظهار نظر درباره مرحله بعد تاکید کرد که مسائل، آسان نیستند.

