بری:
هیئت آمریکایی خلف وعده کرد
رئیس پارلمان لبنان تاکید کرد که آمریکایی ها در سفر به لبنان خلاف وعده خود عمل کردند.
به گزارش ایلنا به نقل از الشرق الاوسط، «نبیه بری»، رئیس پارلمان لبنان از نتایج سفر هیئت آمریکایی به لبنان ابراز نارضایتی کرد.
وی گفت که آمریکاییها خلاف آنچه وعده داده بودند، عمل کردند و بر خلاف انتظار، بر خلع سلاح حزبالله قبل از بحث در مورد هرگونه اقدام متقابل اسرائیل در رابطه با عقبنشینی از خاک لبنان و توقف حملات تأکید داشتند.
بری تأکید کرد: «هیئت آمریکایی چیزی از سوی اسرائیل نیاورد و بنابراین اوضاع دوباره پیچیده شده است».
وی ضمن خودداری از اظهار نظر درباره مرحله بعد تاکید کرد که مسائل، آسان نیستند.